Відомий режисер відмовився від зйомок нового фільму про Джеймса Бонда

Популярний голлівудський режисер Денні Бойл, якого затвердили на новий фільм про агента 007 Джеймса Бонда, відмовився від контракту.

Нова частина фільму про "агента 007" потребуватиме нового режисера. За загадкових причин затверджений на цю роботу британець Денні Бойл відмовився від контракту. Про це повідомили на офіційній сторінці "Джеймса Бонда" в Twitter.

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Інформацію підтвердили актор Деніел Крейг та продюсери Майкл Вілсон і Барбара Брокколі. Знаменитості лаконічно назвали причину звільнення чоловіка.

Майкл Вілсон, Барбара Брокколі і Деніел Крейг сьогодні оголосили, що через творчі розбіжності Денні Бойл вирішив не знімати Bond 25,

– йдеться у повідомленні.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) 21 серпня 2018 р.

Зазначимо, що у Голлівуді мають намір зняти 25-ий фільм про Джеймса Бонда. Зйомки повинні були розпочатись у грудні 2018 року, а прем'єра кінострічки повинна відбутись 25 жовтня 2019 року. Головну роль у фільмі виконає актор Деніел Крейгл. Наразі невідомо, хто займе режисерське крісло.