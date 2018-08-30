Відомий російський актор Орлов загримів у базу "Миротворця"

Відомий російський актор Дмитро Орлов потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець" після відвідування території окупованого Криму.

Про це йдеться на сайті "Миротворця".

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"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Незаконна гастрольна діяльність на території анексованого Криму", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, приводом для внесення Орлова до списку осіб, приїзд яких в Україну небажаний, став його виступ зі спектаклем "Чарівні рогоносці" в серпні цього року на території Криму.



Дмитро Орлов загримів у базу "Миротворця"

Зазначимо, актор відомий за фільмами "Брат-2", "Сестри", "У Бога свої плани", "Доставити за всяку ціну" тощо. Також пробував себе у ролі режисера, сценариста і телеведучого.

Нагадаємо, раніше у базу "Миротворця" внесли російського актора Костянтина Хабенського. Причиною внесення у "Чистилище" зазначений той факт, що актор в липні 2018 року брав участь у фестивалі "Червоні вітрила Артеку", який проходив на території окупованого Криму.