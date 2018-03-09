Відомий російський актор під час вистави лаяв глядачів

Російський артист Михайло Єфремов оскандалився під час вистави у Самарі. Про провальний виступ розповіли обурені глядачі. Деякі з них віддали за квитки більше п'яти тисяч рублів, передають "Дни.ру".

Про інцидент розповіли обурені глядачі, які прийшли на виставу, повідомляє "РБК".

Після зауважень до артиста говорити голосніше, Єфремов розсердився і став демонструвати неповагу до залу, роблячи зауваження публіці і вживаючи до глядачів нецензурну лексику.

"Сходила на виставу театру "Современник", який гастролював у Самарі. Затримали на 35 хвилин. Не вибачилися. Виявилося, чекали артиста Єфремова. Він абсолютно п'яний вийшов на сцену, плутав текст, на прохання глядачів говорити голосніше, оскільки нічого не чути, радісно облаяв самарських глядачів і всю Самару", – пише глядачка Лариса.

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Зі слів присутніх у залі, на виставу прийшов і міністр культури Росії, але він жодним чином не відреагував на неадекватну поведінку актора. Чимало людей покинуло зал до закінчення вистави. А вартість квитків коливалась від 4 до 7 тисяч рублів (приблизно від 2 до 3,5 тисяч гривень).

Сам Єфремов прокоментував інцидент, заявивши, що твір Гарольда Пінтера "Не ставай чужим" – це "складна п'єса для самарського глядача".

Це складна п'єса для самарського глядача. Більше ніяких коментарів щодо цього давати не буду,

– заявив Михайло Єфремов.

До слова, у жовтні 2017 року російський актор Михайло Єфремов, який неодноразово публічно підтримував Україну, заявив, що не поїде до окупованого Росією Криму.