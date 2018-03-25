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Відомий російський актор поповнив базу "Миротворця"

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Костянтин Райкін потрапив у базу
Костянтин Райкін потрапив у базу "Миротворця" / 2day.kh.ua

Російський артист Костянтин Райкін потрапив до бази даних волонтерського проекту "Миротворець" у розділ "Чистилище".

Про це повідомляє організація на своїй сторінці у Facebook.

"Лише днями ми знайшли переконливі докази того, що він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим", – йдеться у повідомлення.

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Зокрема, Райкін незаконно перетнув кордон з окупованим Кримом, брав участь у спробах легалізувати анексію українського півострова Росією та інше.

Костянтин Райкін потрапив у базу

Костянтин Райкін потрапив у базу "Миротворця"

До слова, в листопаді 2017 року активісти увірвались у приміщення Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька, щоб зірвати концерт російського артиста Костянтина Райкіна.

Хто такий Костянтин Райкін? Це відомий російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації, керівник московського театру "Сатирикон" та художній керівник "Вищої школи сценічних мистецтв". Він є сином відомого радянського режисера Аркадія Райкіна.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Анексія Криму Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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