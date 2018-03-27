Відомий російський актор Ярмольник потрапив у базу "Миротворця"
Російський актор Леонід Ярмольник потрапив до бази даних волонтерського проекту "Миротворець" у розділ "Чистилище".
Про це повідомляє організація на своїй сторінці у Facebook.
Російського актора внесли в базу сайту "Миротворець" за відкрите виправдання російської агресії щодо України та антиукраїнську пропаганду.
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Додамо, з 1 червня 2017 року Леонід Ярмольник також не має права перебувати на території України – Служба безпеки України заборонила йому та ще декільком культурним діячам Російської Федерації в'їзд.
До компанії з Ярмольником тоді потрапили ще Надія Бабкіна, Микита Михалков та Станіслав Говорухін.
До слова, російський артист Костянтин Райкін потрапив до бази даних волонтерського проекту "Миротворець" у розділ "Чистилище".
Хто такий Леонід Ярмольник? Це радянський і російський актор театру і кіно, продюсер, теле- і радіоведучий. У березні 2014-го він підтримав введення російських військ до Криму та його анексію Росією, назвавши Крим "споконвічно російською землею".
Та попри це він разом з Аллою Пугачовою та іншими російськими діячами підписав у тому ж році звернення на захист Андрія Макаревича, який за свою позицію піддавався в Росії переслідуванню.
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