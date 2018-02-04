Відомий російський актор загримів до "Чистилища" від "Миротворця"

Популярний російський актор Віктор Бичков потрапив до бази сайту" Миротворець". Активісти його звинувачують у свідомому порушенні державного кордону України.

Відповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці сайту "Миротворець".

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"Пітерський бомж на прізвисько Померанцев потрапив до "Чистилище". І знову за свідоме порушення державного кордону України. Каже, що мета була – потрапити в захоплений російськими окупантами український Крим", – зазначають активісти.

Крім того, за їхніми словами, Бичков брав участь і у різних пропагандистських заходах у Росії.

Віктор Бичков є відомим завдяки ролям у таких стрічках як "Особливості національного полювання", "Особливості національної риболовлі", "Операція "З Новим роком", "Віва, Сталін", "Зозуля", "Убивча сила". Також він знімався у серіалі "Ластівчине гніздо", виробництвом якого займався, зокрема, український "Новий канал".