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Відомий російський банк іде з України: залишиться лише одне відділення

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ВТБ планує піти з України
ВТБ планує піти з України

Російський банк ВТБ планує згорнути бізнес української "дочки" до мінімуму, залишивши лише одне відділення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що ВТБ так і не зумів продати свої українські активи, відтак заради зменшення операційних витрат було вирішено закрити практично всі відділення банку. Їхня кількість скоротиться до 5 на кінець травня. У другій половині року залишиться лише одне відділення.

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"Кінцеве завдання банку – продати активи, погасити всі зобов'язання перед клієнтами, скоротити бізнес до мінімуму і здати банківську ліцензію", – заявило джерело.

Варто зазначити, що ВТБ неодноразово планував провати свої українські активи, після того як українська влада запровадила санкцій стосовно українських банків із російським державним капіталом. Обмеження забороняють їм здійснювати будь-які фінансові операції на користь материнських структур. Окрім того Нацбанк України не схвалив жодної із заявок від потенційних покупців.

Теги: Новини політики Новини України Банки
Джерело: 24 Канал
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