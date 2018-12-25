Відомий російський біатлоніст несподівано завершив кар'єру

Російський біатлоніст Антон Шипулін на спеціальній прес-конференції в Москві оголосив про завершення кар'єри.

Шипулін заявив, що останнім його стартом буде Різдвяна гонка, в якій він виступить разом з Катериною Юрловою-Перхт.

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Різдвяна гонка буде останньою в моїй професійній кар'єрі. Я прийняв серйозне рішення, що на цьому моя кар'єра закінчиться. Є кілька причин. Перша – пропуск Олімпійських ігор, коли вік підходив до піку. В цьому році ми прийняли рішення з тренером намагатися виступати далі. Але через останньою ситуацію в Австрії, коли бездоказово почали нас звинувачувати, у мене опустилися руки. Також є ситуація зі здоров'ям, я вже три рази за останній час перехворів вірусними захворюваннями. В сумі всіх цих фактів, я прийняв таке рішення,

– заявив Шипулін.

Нагадаємо, що Антон Шипулін є олімпійським чемпіоном 2014 року, призером Олімпійських ігор 2010 року, шестиразовим чемпіоном світу з біатлону. Також російський біатлоніст не виступав на Олімпіаді-2018, оскільки його не допустили до стартів під нейтральним прапором.

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