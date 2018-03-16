Відомий російський репер після виступів у Криму дасть концерти в українських містах
Популярний російський виконавець Матвій Мельников, більш відомий за сценічним ім'ям Мот, у квітні даватиме концерти у Києві та Харкові.
Про це пише ресурс Politeka.
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Виступ Мота у Сімферополі восени 2016 року
Зазначається, що у Мота заплановано концерти у київській Stereo Plaza 13 квітня та у харківському клубі "Радмір" 14-го числа. Щодо київського концерту, то наразі квитки продаються в усіх популярних онлайн-магазинах, однак ані на сайті клубу, ані на його офіційному Facebook інформації щодо події немає жодної.
Продаж квитків на концерт Мота в одному із популярних інтернет-магазинів
Зауважимо, що минулоріч репер збирався виступати в Одесі, однак після погроз активістів концерт скасували.
Як розповіли в СБУ, співакові через його виступи в окупованому Криму досі не заборонено вїзд в Україну, як це відбулося раніше з іншими російськими представниками шоу-бізнесу.
“За інформацією, наданою прес-центру СБ України компетентними підрозділами, рішення про заборону в’їзду зазначеній особі Службою безпеки не приймалося”, – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, минулого року Мот записав спільну пісню з гастролеркою Кремля Ані Лорак, яка у Росії здобула кілька престижних премій.