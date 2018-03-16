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Відомий російський репер після виступів у Криму дасть концерти в українських містах

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Матвій Мельников, більш відомий як Мот
Матвій Мельников, більш відомий як Мот / Соцмережі

Популярний російський виконавець Матвій Мельников, більш відомий за сценічним ім'ям Мот, у квітні даватиме концерти у Києві та Харкові.

Про це пише ресурс Politeka.

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Виступ Мота у Сімферополі восени 2016 року

Зазначається, що у Мота заплановано концерти у київській Stereo Plaza 13 квітня та у харківському клубі "Радмір" 14-го числа. Щодо київського концерту, то наразі квитки продаються в усіх популярних онлайн-магазинах, однак ані на сайті клубу, ані на його офіційному Facebook інформації щодо події немає жодної.

Мот, концерт, Київ. Крим, Харків, музика, реп.
Продаж квитків на концерт Мота в одному із популярних інтернет-магазинів

Зауважимо, що минулоріч репер збирався виступати в Одесі, однак після погроз активістів концерт скасували.

Як розповіли в СБУ, співакові через його виступи в окупованому Криму досі не заборонено вїзд в Україну, як це відбулося раніше з іншими російськими представниками шоу-бізнесу.

“За інформацією, наданою прес-центру СБ України компетентними підрозділами, рішення про заборону в’їзду зазначеній особі Службою безпеки не приймалося”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, минулого року Мот записав спільну пісню з гастролеркою Кремля Ані Лорак, яка у Росії здобула кілька престижних премій.

Теги: LifeStyle Новини України Музика Україна – Росія Новини Росії Новини культури Анексія Криму Новини Києва Новини Криму Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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