Відомий російський репер після виступів у Криму дасть концерти в українських містах

Популярний російський виконавець Матвій Мельников, більш відомий за сценічним ім'ям Мот, у квітні даватиме концерти у Києві та Харкові.

Про це пише ресурс Politeka.

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Виступ Мота у Сімферополі восени 2016 року

Зазначається, що у Мота заплановано концерти у київській Stereo Plaza 13 квітня та у харківському клубі "Радмір" 14-го числа. Щодо київського концерту, то наразі квитки продаються в усіх популярних онлайн-магазинах, однак ані на сайті клубу, ані на його офіційному Facebook інформації щодо події немає жодної.



Продаж квитків на концерт Мота в одному із популярних інтернет-магазинів

Зауважимо, що минулоріч репер збирався виступати в Одесі, однак після погроз активістів концерт скасували.

Як розповіли в СБУ, співакові через його виступи в окупованому Криму досі не заборонено вїзд в Україну, як це відбулося раніше з іншими російськими представниками шоу-бізнесу.

“За інформацією, наданою прес-центру СБ України компетентними підрозділами, рішення про заборону в’їзду зазначеній особі Службою безпеки не приймалося”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, минулого року Мот записав спільну пісню з гастролеркою Кремля Ані Лорак, яка у Росії здобула кілька престижних премій.