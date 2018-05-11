Відомий російський співак Маршал заявив, що готовий воювати проти українців на Донбасі

Відомий російський музикант Олександр Маршал (справжнє ім'я Олександр Міньков) заявив, що готовий взяти в руки зброю і воювати на Донбасі проти українських військових на стороні проросійських бойовиків.

Про це співак заявив під час виступу в окупованому Луганську на концерті до Дня Перемоги, передає "РИА Новости".

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Маршал наголосив, що вважає своїм обов'язком у такий "святковий день 9 травня" бути з жителями Донбасу.

"Я не знаю, як хто, але я з вами душею і серцем. І якщо потрібно буде, я зброю візьму і піду. Спасибі за те, що ви є і за те, що ви так тримаєтеся, я просто вами захоплююся", – звернувся співак до місцевих жителів.

Окрім того, російський співак зізнався, що мріє виступити з сольним концертом в окупованому Луганську.

Нагадаємо, у 2017 році скандальний російський актор, прихильник окупантів на Донбасі Іван Охлобистін заявив про готовність вступити в загони бойовиків, щоб воювати проти України, проте тільки "за призовом".

Хто такий Олександр Маршал? Справжнє ім'я Олександр Міньков. Російський співак, бас-гітарист, автор пісень. Відомий як учасник рок-груп Аракс, Цветы і Gorky Park, а також як сольний виконавець. Заслужений артист Російської Федерації.