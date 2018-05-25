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Відомий російський співак Сергій Шнуров заявив про розлучення

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Сергій Шнуров заявив про розлучення
Сергій Шнуров заявив про розлучення / shnurovs

Лідер російського гурту "Ленинград" Сергій Шнуров оголосив, що розлучається зі своєю третьою дружиною Оленою Мозговою (Матильдою) після майже восьми років шлюбу.

Про це співак вирішив сповістити своїх шанувальників на власній сторінці в Instagram. 45-річний артист зазначив, що просить ЗМІ не порушувати їхній особистий простір.

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"Із великим жалем, але любов'ю та вдячністю одне одному, попереджаючи можливі домисли та чутки, ми з Матильдою повідомляємо про те, що прийняли рішення розлучитися", – йдеться у повідомленні Сергія Шнурова.

 

Варто додати, що Сергій Шнуров був тричі одружений. Першою дружиною співака була Марія Ісмагілова, у шлюбі з якої народилася донька Серафима. У другому шлюбі зі Світланою Костіциною народився син Аполлон.

У 2010 році Сергій Шнуров одружився з Оленою Мозговою (Матильдою), через яку покинув свою попередню дружину. Також протягом декількох років Шнуров мав стосунки з актрисою Оксаною Акиньшиною, якій на момент початку відносин було всього 15 років.

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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