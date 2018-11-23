Відомий російський ведучий виявився підданим Великобританії

Один з головних медіарупорів кремлівської пропаганди Сергій Брілєв – підданий британської королеви.

Це встановили експерти Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

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Ведучий новин на телеканалі "Росія-1" Сергій Брілєв з 2001 року фігурує у списку осіб, які мають право голосу у Великій Британії.

Відповідно до законів країни, право голосу мають піддані королеви та громадяни ЄС і британської співдружності, які постійно живуть у королівстві.

Дружина Брілєва володіє елітною нерухомістю в Лондоні. За даними лондонського реєстру, у 2016 році вона купила там квартиру за майже мільйон доларів.