Відомий сербський тенісист відзначився благородним вчинком під час свого матчу
Друга ракетка світу Новак Джокович не залишився байдужим до вболівальника, якому стало зле під час матчу сербського тенісиста з Жоау Соузою.
По ходу зустрічі трапилася пауза, так як одному з глядачів стало погано. Новак спочатку підійшов до трибуни, щоб дізнатися про стан здоров'я цієї людини, а потім передав йому свій рушник.
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За вихід до чвертьфіналу уродженець Белграда посперечається з боснійцем Даміром Джумхурією.
Нагадаємо, що Джокович стартував на турнірі серії "Мастерс-1000" в Парижі з перемоги над представником Португалії Жоау Соузою з рахунком 7:5, 6:1.
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Джерело: 24 Канал
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