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      Відомий сербський тенісист відзначився благородним вчинком під час свого матчу

      402 Читать новость на русском
      Новак Джокович
      Новак Джокович

      Друга ракетка світу Новак Джокович не залишився байдужим до вболівальника, якому стало зле під час матчу сербського тенісиста з Жоау Соузою.

      По ходу зустрічі трапилася пауза, так як одному з глядачів стало погано. Новак спочатку підійшов до трибуни, щоб дізнатися про стан здоров'я цієї людини, а потім передав йому свій рушник.

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      За вихід до чвертьфіналу уродженець Белграда посперечається з боснійцем Даміром Джумхурією.

      Нагадаємо, що Джокович стартував на турнірі серії "Мастерс-1000" в Парижі з перемоги над представником Португалії Жоау Соузою з рахунком 7:5, 6:1.

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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