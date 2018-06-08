Відомий шеф-кухар Ентоні Бурден вчинив самогубство

Помер відомий американський шеф-кухар та телеведучий Ентоні Бурден. Йому був 61 рік. Причиною смерті називають самогубство.

Як повідомляє CNN, Бурдена знайшов мертвим у готельному номері у Франції його близький друг, французький шеф-кухар Ерік Ріперт. Він був стурбований, що Ентоні не відповідав на його дзвінки.

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"З надзвичайною сумом ми можемо підтвердити смерть нашого друга і колеги Ентоні Бурдена", – заявили представники каналу CNN, де Бурден вів передачу про мандри та їжу "Невідомі місця".

Саме у Франції шеф-кухар працював над новими випусками своєї передачі.

Ентоні Бурден

Хто такий Ентоні Бурден? Бурден закінчив Кулінарний інститут Америки у 1978 році та працював шеф-кухарем у різних відомих ресторанах. Ентоні також був ведучим передач про кулінарію і подорожі, зокрема, працював на каналі CNN.



Він також випустив книгу "Про їжу: строго конфіденційно" (Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly).