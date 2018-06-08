16:36
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Відомий шеф-кухар Ентоні Бурден вчинив самогубство

366 Читать новость на русском
Помер Ентоні Бурден – відомий ведучий та шеф-кухар покінчив життя самогубством
Помер Ентоні Бурден – відомий ведучий та шеф-кухар покінчив життя самогубством / Vogue

Помер відомий американський шеф-кухар та телеведучий Ентоні Бурден. Йому був 61 рік. Причиною смерті називають самогубство.

Як повідомляє CNN, Бурдена знайшов мертвим у готельному номері у Франції його близький друг, французький шеф-кухар Ерік Ріперт. Він був стурбований, що Ентоні не відповідав на його дзвінки.

Читайте також: Самогубство Кейт Спейд: ЗМІ назвали ймовірну причину

"З надзвичайною сумом ми можемо підтвердити смерть нашого друга і колеги Ентоні Бурдена", – заявили представники каналу CNN, де Бурден вів передачу про мандри та їжу "Невідомі місця".

Саме у Франції шеф-кухар працював над новими випусками своєї передачі.

Ентоні Бурден

Хто такий Ентоні Бурден? Бурден закінчив Кулінарний інститут Америки у 1978 році та працював шеф-кухарем у різних відомих ресторанах. Ентоні також був ведучим передач про кулінарію і подорожі, зокрема, працював на каналі CNN.

Він також випустив книгу "Про їжу: строго конфіденційно" (Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly).

Теги: LifeStyle Самогубство Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 227
Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
сьогодні, 15:01 Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
Наталія Лебідь 970
Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
сьогодні, 13:01 Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
Катерина Петренко 667
"Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
сьогодні, 12:00 "Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
Андрій Вігірінський 763
Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
сьогодні, 11:02 Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
Євгенія Мазур 1631
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук