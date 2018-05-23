Відомий співак Іво Бобул вирішив йти в президенти України

Відомий український співак і композитор Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році і вже починає збирати гроші на виборчу кампанію.

Про це артист сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Обов'язково. Зараз збираю фінанси. Вони потрібні в першу чергу. А народ підтримає, я в цьому навіть не сумніваюся,

– сказав Бобул.

За його словами, до нього звертаються олігархи з пропозицією допомогти, проте, вони "приходять, але просять щось взамін". Окрім того, співак не хоче працювати з олігархами на їх умовах і заявляє, що, в разі свого обрання президентом змусить олігархів "повернути гроші в країну".

Артист додав, що гроші на кампанію буде просити у президента США Дональда Трампа, через те що має "спільні з ним погляди". Зауважимо, що при цьому співак посміхався.

Також, виконавець наголосив, що в Україні "потрібно піднімати економіку, дати людям можливість працювати".

"Я зважився на цей крок, тому що бачу, що наша країна йде не туди, куди потрібно. Ми летимо в прірву і не можемо зупинитися. Для того, щоб зупинитися, потрібно мати команду. Вона у мене готова. Як тільки почнуться вибори і можна буде анонсувати політичну платформу - ми це все зробимо красиво і правильно", – пояснив Іво Бобул.

Хто такий Іво Бобул? Радянський та український співак, композитор, народний артист України". Викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2003), та Орден "За заслуги" (Україна) (2013). Часто їздить з концертами до українських військових частин на Донбас.