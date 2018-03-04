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Відомий співак приєднався до сімейної прогулянки Каті Осадчої та Юрія Горбунова: милі фото

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Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото із соцмереж

Знамениті українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, які виховують спільного сина Івана, показали милі світлини з прогулянки.

Фото опублікували на сторінках в Instagram.

Зимова засніжена погода не змусила подружжя Юрія Горбунова та Катерини Осадчої відмовитись від прогулянки з дитиною. На фото зірки по черзі везуть стильну фіолетову колиску з первістком Іваном, який з'явився на світ 18 лютого 2017 року.

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До сімейної прогулянки долучився співак та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап. Із собою зірка взяв білу собачку, яку вигулював на повідку.

Найпозитивніша сімейка – Юра, Катя та Іван! Люблю їх,
– підписав фото Потап.

#хлопцігуляють

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Теги: LifeStyle Музика Діти Катя Осадча
Джерело: 24 Канал
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