Відомий співак приєднався до сімейної прогулянки Каті Осадчої та Юрія Горбунова: милі фото

Знамениті українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, які виховують спільного сина Івана, показали милі світлини з прогулянки.

Фото опублікували на сторінках в Instagram.

Зимова засніжена погода не змусила подружжя Юрія Горбунова та Катерини Осадчої відмовитись від прогулянки з дитиною. На фото зірки по черзі везуть стильну фіолетову колиску з первістком Іваном, який з'явився на світ 18 лютого 2017 року.

Читайте також: Катя Осадча показала фото зі святкування першого дня народження її сина

До сімейної прогулянки долучився співак та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап. Із собою зірка взяв білу собачку, яку вигулював на повідку.

Найпозитивніша сімейка – Юра, Катя та Іван! Люблю їх,

– підписав фото Потап.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 3 Бер 2018 р. о 5:10 PST