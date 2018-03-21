"Супермен" Генрі Канвілл позбувся легендарних вусів: відеофакт

Голлівудський актор Генрі Канвілл, відомий за головними ролями в фільмах "Ліга справедливості" та "Людина зі сталі", позбувся легендарних вусів. Відео, опубліковане на Instagram-сторінці знаменитості, викликало чималий резонанс в мережі.

Зазначимо, що вуса Генрі Канвілла стали легендарними після того, як він знявся в кінострічці "Місія нездійсненна". Однак зйомки співпали з участю в фільмі про супергероїв "Ліга справедливості". За контрактом, актор не зміг позбутись вусів, відтак кінорежисери ретельно видаляли їх за допомогою спеціальних редакторів.

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Ці кінострічки додали ще більшої популярності актору, а образ настільки прикипів до зірки, що фанати вже й не уявляли Генрі Канвілла без вусів. Однак Генрі Канвілл вирішив поголитись, знявши при цьому особливе відеозвернення до прихильників.

Не бійтеся, це я – Генрі Канвілл – періодично "супергерой" і колишній секретний агент, але тепер – чисто поголений. Знаю, знаю, впізнати мене без вусів складно. Іноді я і сам себе впізнаю з труднощами. Мені складно це визнати, але це – не CGI (computer-generated imagery, що означає "зображення, згенеровані комп'ютером", – ред.),

– написав Генрі Канвілл.

#ShavedButNotForgotten Допис, поширений Henry Cavill (@henrycavill) 21 Бер 2018 р. о 2:10 PDT

Здебільшого, фанати актора з розумінням сприйняли його рішення, зазначаючи, що вони в захваті від Генрі Канвілла в будь-якому випадку.