Відомий світовий промоутер хоче підписати контракт з Усиком
Британський спеціаліст із Matchroom Boxing Едді Хірн спробує підписати контракт з абсолютним чемпіоном в крузервейті Олександром Усиком.
Таке бажання висловив сам промоутер в інтерв'ю IFL TV.
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Крім того Едді Хірн розпочав перемовини з командою Усика щодо потенційного поєдинку українця з англійцем Тоні Белью.
Тому спеціаліст сподівається, що український боксер підпише угоду з його компанією, адже Усик в майбутньому планує зустрітися в ринзі з володарем титулів WBA Super, IBF, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який є клієнтом британця.
Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.