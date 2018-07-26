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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомий світовий промоутер хоче підписати контракт з Усиком

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Британський спеціаліст із Matchroom Boxing Едді Хірн спробує підписати контракт з абсолютним чемпіоном в крузервейті Олександром Усиком.

Таке бажання висловив сам промоутер в інтерв'ю IFL TV.

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Крім того Едді Хірн розпочав перемовини з командою Усика щодо потенційного поєдинку українця з англійцем Тоні Белью.

Тому спеціаліст сподівається, що український боксер підпише угоду з його компанією, адже Усик в майбутньому планує зустрітися в ринзі з володарем титулів WBA Super, IBF, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який є клієнтом британця.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Теги: Новини спорту Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 канал
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