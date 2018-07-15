Відомий турецький співак Таркан вперше став батьком: фото

Популярний 45-річний турецький виконавець Таркан Теветоглу і його дружина Пинар Ділек стали батьками. 12 червня у пари народилася дівчинка Лія.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Артист поділився першою світлиною новонародженої дівчинки. У кадрі зображена маленька рука дитини з браслетом, де вказано ім'я і дату народження.

"Народилася наша донька Лія. Вона стала сонцем у нашому житті. Я не знаю, як описати свої емоції", – написав новоспечений батько Таркан.

Допис, поширений Tarkan Tevetoğlu (@tarkan) 13 Лип 2018 р. о 1:26 PDT

Зазначимо, що Таркан одружився два роки тому. Його обраницею стала прихильниця Пинар Ділек, яка на 10 років молодша від співака.

Допис, поширений Tarkan Tevetoğlu (@tarkan) 17 Чер 2018 р. о 5:57 PDT