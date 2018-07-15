Відомий турецький співак Таркан вперше став батьком: фото
Популярний 45-річний турецький виконавець Таркан Теветоглу і його дружина Пинар Ділек стали батьками. 12 червня у пари народилася дівчинка Лія.
Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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Артист поділився першою світлиною новонародженої дівчинки. У кадрі зображена маленька рука дитини з браслетом, де вказано ім'я і дату народження.
"Народилася наша донька Лія. Вона стала сонцем у нашому житті. Я не знаю, як описати свої емоції", – написав новоспечений батько Таркан.
Зазначимо, що Таркан одружився два роки тому. Його обраницею стала прихильниця Пинар Ділек, яка на 10 років молодша від співака.
Джерело: 24 Канал
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