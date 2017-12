Відомий український банк змінює назву

Акціонери українського "Марфін Банк", який зареєстровано у Чорноморську Одеської області, вирішили повернути фінустанові стару назву "МТБ Банк" ( Морський транспортний банк).

Відповідне рішення було ухвалено на загальних зборах акціонерів банку 28 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про зміну назви продиктовано умовами договору про купівлю-продаж фінансової установи, укладеного між новими власниками та урядом Республіки Кіпр. Незалежно від того, як буде називатися надалі "Марфін Банк", усі зобов'язання перед клієнтами будуть виконуватися в попередньому режимі та в повному обсязі", – підкреслюють представник фінустанови.

Крім того, акціонери розглянули питання про приєднання до банку акціонерного товариства, однак у підсумку таке рішення не ухвалили.

Зауважимо, що вищезазначений банк було створено в 1993 році, і тоді він називався "Морський транспортний банк" (абревіатура – МТБ). У 2017 році фінустанову викупили, і він став називатися Marfin Popular Bank Public Co LTD, а трохи згодом його перейменували у Cyprus Popular Bank Public Co LTD. Кінцевим бенефіціаром банку стала Республіка Кіпр в особі міністра фінансів.

14 червня 2017 року відбувся новий продаж контрольного пакету акцій "Марфін Банку". Новим власником стала компанія Saggarko Limited, а кінцевими бенефіціарами – громадяни України Михайло Партикевич і Ігор Згуров, останній займає посаду радника виконавчого директора з економічних питань ПАТ "Одесагаз".

За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2017 року за розміром загальних активів (3,546 мільярда гривень) "Марфін Банк" займав 30-е місце серед 88 банків, що діяли в Україні.

Головний офіс банку зареєстровано у Чорноморську на Одещині, а його відділення є в Одесі, Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Чорноморську, Ізмаїлі, Херсоні, Полтаві та Кременчуці.