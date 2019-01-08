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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Відомий український боксер дізнався ім'я наступного суперника

      81 Читать новость на русском
      Іван Редкач дізнався наступного суперника
      Іван Редкач дізнався наступного суперника

      Український напівсередньоваговик Іван Редкач (24-4-1, 16 КО) в наступному своєму поєдинку зустрінеться з 29-річним аргентинцем Ніколасом Веласкесом (10-3, 3 КО).

      Бій відбудеться 13 січня в Лос-Анджелесі в андеркарті поєдинку кубинця Гільєрмо Рігондо (17-1, 11 КО) і мексиканця Даніеля Росаса (21-4-1, 13 КО), пише Boxrec.

      Читайте також: Кубинський ветеран назвав помилкою бій проти Ломаченка

      Веласкес займає 833 місце в рейтингу легковаговиків, але заради бою з Редкачем підніметься на один дивізіон вище. В останньому своєму поєдинку аргентинець за 15 секунд програв тоді ще дебютанту профі-рингу Шахраму Гіясову (6-0, 5 КО).

      Нагадаємо, що в останньому поєдинку, який пройшов в червні 2018 року, Редкач переміг одноголосним рішенням суддів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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