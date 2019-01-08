Відомий український боксер дізнався ім'я наступного суперника

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (24-4-1, 16 КО) в наступному своєму поєдинку зустрінеться з 29-річним аргентинцем Ніколасом Веласкесом (10-3, 3 КО).

Бій відбудеться 13 січня в Лос-Анджелесі в андеркарті поєдинку кубинця Гільєрмо Рігондо (17-1, 11 КО) і мексиканця Даніеля Росаса (21-4-1, 13 КО), пише Boxrec.

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Веласкес займає 833 місце в рейтингу легковаговиків, але заради бою з Редкачем підніметься на один дивізіон вище. В останньому своєму поєдинку аргентинець за 15 секунд програв тоді ще дебютанту профі-рингу Шахраму Гіясову (6-0, 5 КО).

Нагадаємо, що в останньому поєдинку, який пройшов в червні 2018 року, Редкач переміг одноголосним рішенням суддів.

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