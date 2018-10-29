Відомий український футболіст втретє став батьком
Український півзахисник бельгійського "Сент-Трюйден" Роман Безус в третій раз став батьком.
Про це сам футболіст повідомив у своєму Instagram.
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Екс-гравець київського "Динамо" виставив фотографію своєї дружини Анни і зізнався, що дуже щасливий. Відомо, що новонародженого малюка назвали Лука, також подружжя виховує ще двох синів – Кирила і Матвія.
Нагадаємо, що у матчі проти "Мускрона" (3:1) Безус отримав ушкодження стопи, де утворилася тріщина. Зараз на нозі півзахисника є спеціальний чобіт.
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Джерело: 24 Канал
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