Відомий український режисер Левицький зняв фільм у Голлівуді

Відомий український режисер Любомир Левицький на цей раз підняв планку і вирішив зняти та показати фільм не тільки для української аудиторії, але і глядачам у всьому світі. Нова стрічка режисера – це психологічний трилер під назвою "Скелет в шафі".

На своїй сторінці у Facebook він опублікував посилання на офіційний сайт свого голлівудського дебюту.

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Фільм буде присвячений дуже актуальній на сьогодні темі, про крипто валюту, та її темну сторону про яку мало хто здогадується. Відомо що це буде напружений трилер, де головний герой – 25-річний хакер. Він працює на ФБР і рятує життя своєї коханої дівчини.

Любомир Левицький у Голлівуді

Автором ідеї та співпродюсером виступив сам Любомир Левицький, а от сценарій написав талановитий, американський сценарист Девід Ранзіл, у якого досвід співпраці зі студією Paramount.

А ось хто виступить дистриб’ютором фільму Любомир прокоментував так: "Зараз Голівуд переживає великі переміни як в дистрибуції так і в механізмах, які дозволяють фільму піти у світову дистрибуцію з великим мейджером. Найпростіший метод це взяти декілька кінозірок, які будуть якоюсь мірою гарантувати вам кінотеатри в США та світі.

Але зараз в Голівуді пішла нова тенденція створення недорогих трилерів та хорорів без участі великих зірок, які навпаки відкривають нові таланти. Як ми спостерігаємо, такі фільми один за одним збирають сотні мільйонів у світовому прокаті. Тому зараз ми на стадії обрання вірного механізму, який допоможе нам в дистрибуції проекту. Найголовніше – це створити фільм, який буде свіжим, яскравим та перш за все захопить увагу глядача на 100 відсотків. Адже наша професія це продавати історії".

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Раніше Любомир писав про написання сценарію, та підготовку до зйомок хоррора "Чорна п’ятниця", але цей проект відклали.

"Чорна п’ятниця", це прекрасний фільм з унікальною ідеєю, де все крутиться навколо інтернету та різних гаджетів. Але нам довелось відтермінувати виробництво через те, що цього року виходить на екрани фільм "Searching" схожого формату, працює над ним дуже відомий продюсер. Тому ми вирішили взяти трохи паузу та вдосконалити сценарій в сторону унікальності історії. Я впевнений це буде ще той хіт,

– зазначив режисер.

Також Любомир розвіяв чутки, що до еміграції до США: "Я нікуди не емігрував. Моя сім’я зараз зі мною в Лос Анжелесі. Так як процес девелопменту та виробництва фільму забирає багато часу, ми вирішили, що треба якийсь час побути тут разом. Я впевнений, що наступний фільм ми будемо уже знімати в Україні з участю голлівудських зірок та з участю найкращих українських талантів. У нас дозріла ідея як прославити Україну в світі через розважальний кінематограф. Це мегакрутий проект, на реалізацію якого буде потрібен практично весь запас обладнання та спеціалістів, які є в Україні. Але на все свій час. Зараз ми всі горимо нашим дебютом і вся наша команда намагається зробити прекрасний фільм".

За його словами, за створенням цього фільму стоятимуть багато українських талантів в напрямку комп’ютерної графіки, музики, графік дизайну та звуку.

"Я хочу щоб всі в Голівуді дізнались наскільки українці талановита нація", – додав Левицький.

Офіційний сайт фільму "Скелет в шафі" – можна переглянути за посиланням.