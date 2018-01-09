Відомий український співак хоче поїхати на Євробачення-2018 від Білорусі
Український поп-виконавець, який часто виступає та їздить за нагородами у Росію, Микита Алексєєв (Alekseev), подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від Білорусі.
Про це у своєму Instagram повідомляє Super.
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У розпорядженні Super виявилося ексклюзивне відео із записом пісні, яку співак Alekseev записав для участі в конкурсі Євробачення-2018,
– сказано в повідомленні.
Зазначається, що 24-річний артист, що стає дедалі популярнішим у Росії, подав заявку на участь у міжнародному конкурсі від Білорусі, хоча сам є громадянином України.
"Представлений трек є англомовною версією його нового хіта "Навсегда", який зараз крутиться на радіо. Доля пісні й заявки Алексєєва вирішиться 11 січня на відборі в Мінську", – зазначили в Super.
Сам співак запросив своїх шанувальників у соцмережах підтримати його в Мінську.
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