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      Відомий український спортсмен загинув у ДТП на Рівненщині

      1997 Читать новость на русском
      На Рівненщині у ДТП загинув спортсмен Андрій Пушкар
      На Рівненщині у ДТП загинув спортсмен Андрій Пушкар / Фото з Facebook

      У Рівненській області на автодорозі "Київ – Чоп" сталася жахлива аварія, в якій загинули дві особи. Одною жертвою ДТП виявився український чемпіон світу з армреслінгу Андрій Пушкар, ще одного спортсмена Олега Жоха госпіталізовано.

      Як повідомляє поліція Рівненської області, аварія сталася у Радивилівському районі.

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      "26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою, під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області", – йдеться у повідомленні.

      У результаті зіткнення загинув 50-річний житель Острозького району та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Водія фургону, який є сином одного з загиблих, доставили до лікарні у тяжкому стані. 

      Користувачі соцмереж повідомили, що постраждалим є багаторазовий переможець чемпіонатів світу з армреслінгу Олег Жох. Загиблим виявися  його батько Сергій та заслужений майстер спорту України, переможець міжнародних змагань Андрій Пушкар.


      На Рівненщині у ДТП загинув спортсмен Андрій Пушкар


      Моторошна ДТП на Рівненщині


      На Рівненщині у ДТП загинув спортсмен Андрій Пушкар

      Теги: Новини України Спорт Втрати Аварії та ДТП Рівне Жертви Поліція
      Джерело: 24 Канал
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