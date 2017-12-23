Відомий український тренер зізнався, чи готовий працювати у Росії

Головний тренер луганської футбольної команди "Зоря" Юрій Вернидуб заявив, що не поїде працювати до Москви. Але є один момент, який може вплинути його позицію.

Планами щодо Росії він поділився в інтерв'ю "Вацко Light".

"В Росію точно ніколи не поїду, це 200 відсотків. Тобто я поїду, тільки якщо щось зміниться у відносинах між Україною і Росією. Якщо все налагодиться, то так. А в цій ситуації – ні", – наголосив Юрій Вернидуб.

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Тренер луганської футбольної команди "Зоря" також додав, що його син Віталій Вернидуб, який грає у азербайджанському футбольному клубі "Габала", також не має наміру переїжджати до Росії, хоча звідти неодноразово приходили доволі спокусливі пропозиції.

"Умови були б в два рази краще, ніж у "Габалі". Але він не поїхав. Він у мене запитав, що робити. Я сказав, щоб приймав рішення сам, я йому нічого не нав'язував. І він мені сказав: "Зрозумів, приймаю рішення, і ти, думаю, будеш радий. Я не поїду". Я був впевнений спочатку, що він не поїде. Ну не може мій син виїхати. Якщо я туди не поїду, то він точно не поїде. І молодшого це теж стосується", – зізнався Вернидуб.