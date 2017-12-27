Відомий вірш Ліни Костенко отримав незвичне звучання: відео

Ледь чи не все, що пише легендарна українська письменниця Ліна Костенко, стає бестселером, адже її вірші завжди наповнені актуальними темами. Так сталось і з віршем "Крила", який український гурт "Ptakha" вирішив занурити у середовище музики.

Про це повідомили у прес-службі гурту.

За словами музикантів "Ptakha", вірш Ліни Костенко "Крила" надихає, мотивує та своєрідно "окрилює" людину.

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Тож дівчата вирішили підтримати високу ідею музично, написавши до вірша молодіжний трек. Окрім того, для "Ptakha" крила, небо та політ є дуже близькими.

До слова, музиканти "Ptakha", які пишуть між Львовом та Лондоном, ще й самі міксують та продюсують власні пісні, а також сміливо та цікаво вплітають експерименти з нових електронних інструментів у звучання бандури.

Тож у новій композиції можна почути і побачити міді-контролери Lighpad та Seaboard, якими в Україні поки володіють одиниці музикантів, зокрема, Іван Дорн та Євген Філатов з "The Maneken".

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Пісня від "Ptakha" на слова Ліни Костенко "Крила" – відео

До слова, раніше гурт "Ptakha" представив пісню "Човни" на вірш відомої поетеси Катерини Бабкіної.