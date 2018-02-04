Відомий волонтер-переселенець з Донбасу загинув внаслідок страшної ДТП у Дніпрі (18+)

Удень 4 лютого у Дніпрі поблизу Набережної Перемоги сталася моторошна аварія за участю автомобілів Toyota Prado та Kia, в результаті чого водій останнього загинув на місці. За даними джерел сайту "24", загиблим виявився відомий волонтер і дизайнер, який був родом з Донбасу, Леонід Краснопольский.

Як повідомляє ресурс "Інформатор" з посиланням на очевидців, обидві машини їхали в попутному напрямку Набережною Перемоги в бік кільця, однак коли водій Kia здійснював розворот ліворуч, Toyota Prado протаранила його машину в бік.

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В результаті лівий бік кузова "корейця" зазнав сильної деформації, а водій отримав травми, не сумісні з життям. Медики, які прибули на місце аварії, констатували смерть.

Деталі інциденту з’ясовують співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Смертельна ДТП у Дніпрі: відео

Як повідомляють джерела сайту "24", загиблим був відомий волонтер-переселенець Леонід Краснопольський. Цю інформацію також підтвердив перший україномовний сайт про євреїв JewBuzz.

Стало відомо, що в автокатастрофі загинув Леонід Краснопільський, переселенець з Донецька. Прожив усе життя в Донецьку. Навчався в будівельному інституті на кресляра комунікацій, тато-мама – інженери, звичайна сім'я радянських євреїв. До війни працював кравцем. Перебрався до Дніпра з Донецька в середині липня 2015 року, відразу після полону в тюрмі "ДНР". Є відомим як волонтер, який допомагав українським військовим на передовій,

– зазначають журналісти ресурсу.

Крім того, звістку про трагедію підтвердили ресурс "Кримський бандерівець" і інші волонтери, які працювали з Леонідом Краснопольским, серед яких Цві Аріелі.

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В Днепре в ужасной аварии погиб волонтёр Леонид Краснопольский @volontert71. Соболезную близким ((((((((( https://t.co/NeiwgS6348 pic.twitter.com/QR25zWa3IK — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) February 4, 2018

Також про загибель Краснопльського написали нардеп Борислав Береза та командир 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" В’ячеслав Власенко.