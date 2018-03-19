Відомий журналіст розповів про подвиги на фронті льотчика-героя АТО Владислава Волошина

Герой АТО Владислав Волошин за травень-серпень 2014 року здійснив 33 бойових вильоти і двічі наносив удари безпосередньо по російським військам, зокрема по десантникам країни-агресора під Іловайськом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав редактор інтернет-порталу "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга. Чоловікові було 29 років і до останнього він керував Миколаївським міжнародним аеропортом. Він вистрілив собі у груди. На місце пригоди одразу приїхала "швидка", однак врятувати Владислава не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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"Влад, дорогий, як же так?! Як?! За радянських часів народилася приказка щодо "незамінних у нас немає". Але все це нісенітниця – є, є незамінні, абсолютно незамінні, великі люди. Пішов з життя Владислав Волошин – один з кращих українських воїнів. Без всяких знижок – людина честі, прямий і непохитний. Обачливо сміливий, рішучий і націлений на перемогу в повітрі. А на землі – безкомпромісний, з екстраординарною волею, інтелектуальна людина з гострим критичним мисленням. Він не дозволяв собі розкисати, ніяких депресій не було і в помині, і поводився завжди, як зразковий офіцер", – написав журналіст.

Він розповів, що Волошину вдавалось виживати на фронті навіть, на перший погляд, в уже безвихідніх ситуаціях.

"Поруч з ним на його очах російська ППО за декілька вильотів збила чотири наших бойових літаки, смерть була поруч, та якимось дивом він двічі повертався з вильоту самотужки. Але смерть його не лякала, Влад не здригнувся і продовжив літати. Він був провідним чергової пари штурмовиків в резерві командування АТО в Краматорську у серпні 2014-го, коли були і такі, хто боявся вилітати через високий ризик бути збитим", – зазначив Бутусов.

Він описує офіцера як такого, що дійсно мав всі якості справжнього героя.

Є численні свідки його точного удару по російських десантниках під Іловайськом. Там, під Іловайськом, на відході від цілі все-таки збили його самого. Він вижив просто дивом, отримав важкі травми під час катапультування біля самої землі. І ще одне диво – поранений, він вирвався з облави до своїх. І знову став у стрій після всіх потрясінь, готовий летіти в бій,

– розповів товариш загиблого.

Бутусов також додав, що для нього було честю запропонувати кандидатуру Волошина на нагородження громадською нагородою "Народний герой України" і представити його в Запоріжжі. За його словами, офіцер цьому дуже радів.

Журналіст пообіцяв написати про українського льотчика книгу та його особисту історію війни.