Відомий журналіст знайшов у себе "жучок"
16:53, сьогодні 949 Читать новость на русском
Український журналіст, заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін знайшов у себе "жучок".
Про це він повідомив у своєму Facebook.
За його словами, він уже вдруге в житті знаходить у себе "жучок".
"Отакий подарунок знайшов сьогодні… Питання тільки одне. Чому "жучок" такий нестильний? Вперше аналогічний "реманент" виявив у себе в кабінеті ще в 1996-му. І той "жук" був такий же кустарний і незграбний", – написав журналіст.
Джерело: 24 Канал
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