Відомо коли Україна отримає другий транш ЄС на 500 мільйонів євро

Український уряд очікує завершити четверту програму макрофінансової допомоги від ЄС та отримати другий транш кредиту на 500 мільйонів євро на початку 2019 року.

Про це повідомляють у прес-службі Кабміну.

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Раніше 24 канал повідомляв, що Європейська комісія схвалила позитивне рішення про виділення державі першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро. Допомогу перерахують двома траншами по 500 мільйонів євро.

Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС перерахував 11 грудня 2018 року.

Другий транш Україні слід чекати вже на початку 2019 року.

Спільними зусиллями нам вдалося пройти шлях до підписання Меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди, а також виділення першого траншу макрофінансової допомоги у стислі терміни,

— повідомив Гройсман.

До слова, у Брюсселі Рада послів країн-членів Євросоюзу ухвалила рішення про продовження терміну дії санкцій проти Росії , накладених за військову агресію РФ проти України