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Відомо, коли українці зможуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами

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Україна і Грузія планують за місяць затвердити поїздки за внутрішніми паспортами
Україна і Грузія планують за місяць затвердити поїздки за внутрішніми паспортами / Фото з відкритих джерел

Україна і Грузія планують через місяць, наприкінці вересня, підписати угоду про поїздки громадян за внутрішніми паспортами.

Про це повідомив посол України в Грузії Ігор Долгов, інформує "УНІАН".

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За його словами, українська сторона вже затвердила і передала необхідні документи.

Ми отримали підтвердження про те, що текст угоди про поїздки громадян за внутрішніми паспортами погоджено причетними відомствами української сторони. Цей текст вже офіційно відправили до МЗС Грузії. Тепер уряд має прийняти рішення про підписання і уповноважити на підписання цієї угоди визначену особу,
– розповів Долгов.

Дипломат зазначив, що обидві сторони вже працюють над підготовкою всього необхідного для підписання документів.

Угоду планують підписати під час перебування делегації в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН наприкінці вересня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своєю постановою змінив правила перетину кордону особами, які не досягли 16-річного віку. Так, уряд дозволив виїзд дитини за кордон з одним із батьків без згоди іншого терміном до 1 місяця.

Теги: Новини політики Подорожі Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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