Відомо, в якій формі зіграє збірна України проти Словаччини

Сьогодні, 9 вересня, збірна України у Львові проведе свій другий поєдинок у Лізі націй. Її суперником буде команда Словаччини. Зустріч, яка відбудеться на стадіоні "Арена Львів", розпочнеться о 16.00 і пройде без глядачів.

На матч проти Словаччини наша команда вийде у жовтому комплекті форми. У такій екіпіровці збірна України виграла стартовий поєдинок Ліги націй в Чехії. Словаки вийдуть на гру у біло-синьому екіпіруванні.

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Форма збірних України та Словаччини на матч у Львові 9 вересня 2018 року (фото: ФФУ)

Нагадаємо, матч Україна – Словаччина відбудеться у Львові у неділю, 9 вересня. Початок матчу о 16:00. Однак глядачі на "Арену Львів" не зможуть потрапити через санкції зі сторони УЄФА щодо збірної України. Перед стадіоном буде розміщена фан-зона, де вболівальники зможуть підтримати свою команду.

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