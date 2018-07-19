09:45
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
  • неділя
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Відомо, якими новими видами спорту поповняться Зимові Олімпійські Ігри 2022

180 Читать новость на русском
Олімпіада-2022 відбудеться у Пекіні
Олімпіада-2022 відбудеться у Пекіні / Фото із відкритих джерел

Міжнародний Олімпійський комітет додав у програму Зимової Олімпіади-2022 шість нових видів спорту.

Зимові Олімпійські Ігри 2022 пройдуть у Пекіні.

Як інформує прес-служба МОК, у програму наступної "білої" Олімпіади вже включено 6 нових дисциплін.

Йдеться про:

жіночі одиночні змагання з бобслею;

чоловічі та жіночі змагання з фристайлу у дисципліні "біг-ейр";

змішана естафета в шорт-треку;

змішані командні змагання з фрістайлу у стрибках на лижах з трампліна та в сноуборд-кросі.

Додавання цих видів у програму Пекіна-2022 відображає наші тривалі зусилля, спрямовані на те, щоб зробити Олімпійські ігри більш молодіжними та гендерно збалансованими,
– заявив спортивний директор МОК Кіт Макконнел.

Напередодні стало відомо, що з боротьби за проведення Зимових Олімпійських Ігор 2026 вибула Австрія.

via GIPHY

 

Теги: Новини спорту Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Людиноподібний робот Софія відзначилася цікавими заявами
сьогодні, 09:11 Людиноподібний робот Софія відзначилася цікавими заявами
418
Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років
сьогодні, 09:01 Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років
978
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Талановитий гонщик загинув внаслідок наїзду авто під керуванням жінки у Харкові (18+)
 8 липня , 02:20
Рубан розповів, хто його підставив зі зброєю
 9 березня , 12:59
Волкер поділився очікуваннями щодо найближчих дій Кремля на Донбасі
28 лютого , 02:17
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук