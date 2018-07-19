Відомо, якими новими видами спорту поповняться Зимові Олімпійські Ігри 2022

Міжнародний Олімпійський комітет додав у програму Зимової Олімпіади-2022 шість нових видів спорту.

Зимові Олімпійські Ігри 2022 пройдуть у Пекіні.

Як інформує прес-служба МОК, у програму наступної "білої" Олімпіади вже включено 6 нових дисциплін.

Йдеться про:

жіночі одиночні змагання з бобслею;

чоловічі та жіночі змагання з фристайлу у дисципліні "біг-ейр";

змішана естафета в шорт-треку;

змішані командні змагання з фрістайлу у стрибках на лижах з трампліна та в сноуборд-кросі.

Додавання цих видів у програму Пекіна-2022 відображає наші тривалі зусилля, спрямовані на те, щоб зробити Олімпійські ігри більш молодіжними та гендерно збалансованими,

– заявив спортивний директор МОК Кіт Макконнел.

Напередодні стало відомо, що з боротьби за проведення Зимових Олімпійських Ігор 2026 вибула Австрія.