Відомо, якими новими видами спорту поповняться Зимові Олімпійські Ігри 2022
Міжнародний Олімпійський комітет додав у програму Зимової Олімпіади-2022 шість нових видів спорту.
Зимові Олімпійські Ігри 2022 пройдуть у Пекіні.
Як інформує прес-служба МОК, у програму наступної "білої" Олімпіади вже включено 6 нових дисциплін.
Йдеться про:
жіночі одиночні змагання з бобслею;
чоловічі та жіночі змагання з фристайлу у дисципліні "біг-ейр";
змішана естафета в шорт-треку;
змішані командні змагання з фрістайлу у стрибках на лижах з трампліна та в сноуборд-кросі.
Додавання цих видів у програму Пекіна-2022 відображає наші тривалі зусилля, спрямовані на те, щоб зробити Олімпійські ігри більш молодіжними та гендерно збалансованими,
– заявив спортивний директор МОК Кіт Макконнел.
Напередодні стало відомо, що з боротьби за проведення Зимових Олімпійських Ігор 2026 вибула Австрія.