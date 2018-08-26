Відомо який матч чемпіонату Іспанії планують провести у США

Іспанська Ла Ліга домовилася, що декілька матчів чемпіонату країни буде проведено у США. Одним з перших матчів може стати гра "Барселони"

За даними Cadena SER, першим матчем у США може стати гра "Жирони" проти "Барселони". Сам матч має відбутися у 21 турі Ла Ліги, який припадає на 27 січня (базова дата). Однак місце проведення та час поєдинку поки не озвучені. Хоча президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вже зробив відповідну пропозицію "Жироні".

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Та це матч може і не відбутися в США. Все буде залежати від того, як команди виступлять в Кубку Іспанії. Адже матч 27 січня припадатиме між чвертьфінальними матчами. І навряд чи команди захочуть грати в США в цей час.

При цьому зазначається, що якщо не вдасться домовитися за матч "Жирони" проти "Барселони", то "запасним" варіантом є гра "Бетіса" проти тієї ж "Барселони", яка запланована на 17 березня.

Та на заваді проведенні матчів у США може стати бойкот футболістів, і навіть деяких клубів. Адже Ла Ліга уклала угоду з американською компанією Relevent без обговорень з футболістами.

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Варто додати, що "Жирона" розміщена неподалік "Барселони" (близько сотні кілометрів), і Ryanair літає саме в аеропорт Жирони, а не Барселони.

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