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Відомого російського актора Антона Макарського не впустили в Україну

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Актора з Росії Антона Макарського не впустили в Україну
Актора з Росії Антона Макарського не впустили в Україну / Фото з відкритих джерел

Учора, 10 липня, прикордонники не впустили до України російського актора Антона Макарського, який у 2015 році незаконно відвідував окупований Росією Крим.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що актор з Росії намагався потрапити в Україну через пункт пропуску "Маяки", що у Білгород-Дністровську.

Встановлено, що у 2015 році він (Макарський Антон "24") незаконно відвідував територію АР Крим. На півострів росіянин їздив приймати участь у зйомках пропагандистського серіалу на замовлення одного з телеканалів РФ, звісно незаконно перетнувши державний кордон України в закритих пунктах пропуску на тимчасово окупованій території,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Макарському заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернули назад додому.

Також, у Держприкордонслужбі підсумували, що наразі вже виокремили кілька тисяч тисячі громадян, які незаконно відвідували окупований Крим.

"Загалом на даний час виокремлено майже 3 тисячі таких громадян. Крім того, відносно майже 130 іноземців з числа діячів культури та мистецтва, які незаконно відвідували Крим, прийнято рішення про заборону в’їзду в нашу державу", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 19 червня під час оформлення пасажирів рейсу "Мінськ – Київ" у "Жулянах" українські прикордонники впіймали двох російських акторів – Бориса Каморзіна і каскадера Сергія Михайлова, які незаконно перетинали державний кордон України в Криму у 2015 році.

Теги: Новини України LifeStyle Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Держприкордонслужба Кіно Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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