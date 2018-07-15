Відомого російського актора Хабенського внесли до бази "Миротворця"

У базу даних сайту "Миротворець" внесли російського актора Костянтина Хабенського. Причиною внесення у "чистилище" зазначений той факт, що актор в липні 2018 року брав участь у фестивалі "Червоні вітрила Артеку", який проходив на території окупованого Криму.

Про це зазначається на сайті "Миротворця". Читайте також: В уряді вказали на тривожну динаміку через Росію в Криму: фото Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії,

– йдеться в повідомленні "Миротворця". Як йдеться на сайті "Артеку", Хабенський приїхав на півострів, щоб в якості зіркового гостя взяти участь у Міжнародному дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила Артеку", який проходив в Гурзуфі з 1 по 10 липня.

Хабенського внесли до бази "Миротворця"