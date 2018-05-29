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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Відомого російського репера не пустять в Україну через дружбу з бойовиком "ДНР"

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Андрій Позднухов
Андрій Позднухов / Фото з відкритих джерел

Один з найвідоміших російських реперів Андрій Позднухов, більш відомий під сценічним псевдонімом "Блідий", засновник і учасник групи "25/17", розповів, чому його не пустять в Україну.

Про причини, чому репера пустять в Україну, він розповів в інтерв'ю Юрію Дудю.

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 Андрій Позднухов

Блідий впевнений, що першою причиною є його дружба з письменником і бойовиком так званої "ДНР" Захаром Прилепіним. Репер згадав, що Прилепін кликав його на Донбас, але він там виступати не буде, щоб візит не використовували в пропагандистських цілях. До Києва Блідий не їздить з тієї ж причини.

"Ми для в 13-му році Україна закрили", – говорить музикант. Він зазначає, що в Київ його і не пустять.

За словами Блідого, причин для заборони, окрім дружби з Прилепіним є багато. 

"Туди Гуфа не пустили, Васю Басту не пустили, а нас тим більш". Він також згадав, що група виступала в окупованому Криму, порушивши закон.

Блідий підкреслив, що в Україні їм подобалося. "Нам там подобалося. Добре зустрічали. Зігували", – пожартував він.

Дивіться відео інтерв'ю Андрія Позднухова в програмі "вДудь":

 

Теги: LifeStyle Новини Донецька Музика
Джерело: 24 Канал
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