Відомого журналіста застрелили під час сніданку у Мексиці
Невідомі розстріляли відомого мексиканського радіоведучого Хесуса Рамоса Родрігеса.
Радіоведучий Хесуса Рамоса Родрігеса працював на станції Nuestra Region, пише видання Excelsior.
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Чоловік завжди снідав у кафе в центрі міста. Його вбили в муніципалітеті Еміліано-Сапата.
Невідомі почали стріляти по журналісту з машини,
– зазначено у повдомлені.
Новинна програма журналіста була дуже популярною впродовж останніх кількох десятиліть. 10 лютого чоловіку мало виповнитися 59 років.
Уряд держави засудив факт вбивства і висловив жаль з приводу смерті журналіста. "Його вбивство викликало велике занепокоєння", – сказав міністр уряду Марко Росендо Медіну Філіграну.
Джерело: 24 Канал
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