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      Відомого журналіста застрелили під час сніданку у Мексиці

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      Відомого журналіста застрелили під час сніданку у Мексиці
      Відомого журналіста застрелили під час сніданку у Мексиці / excelsior.com.mx

      Невідомі розстріляли відомого мексиканського радіоведучого Хесуса Рамоса Родрігеса.

      Радіоведучий Хесуса Рамоса Родрігеса працював на станції Nuestra Region, пише видання Excelsior.

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      Чоловік завжди снідав у кафе в центрі міста. Його вбили в муніципалітеті Еміліано-Сапата.

      Невідомі почали стріляти по журналісту з машини,
      – зазначено у повдомлені.

      Новинна програма журналіста була дуже популярною впродовж останніх кількох десятиліть. 10 лютого чоловіку мало виповнитися 59 років.

      Уряд держави засудив факт вбивства і висловив жаль з приводу смерті журналіста. "Його вбивство викликало велике занепокоєння", – сказав міністр уряду Марко Росендо Медіну Філіграну.

      blog_ava
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      Теги: Журналісти Жертви Мексика Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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