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Відомому продюсеру Бретту Ретнеру відмовили у співпраці через секс-скандал

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Бретту Ретнеру відмовили у співпраці через секс-скандал
Бретту Ретнеру відмовили у співпраці через секс-скандал / Фото з відкритих дверей

Компанія Warner Bros. вирішила припинити співпрацю з відомим американським режисером та продюсером Бреттом Ретнером, якого звинуватили у сексуальних домаганнях.

Наприкінці минулого року Ретнера відсторонили від роботи над сиквелом стрічки "Диво-жінка". Наразі стало відомо, що компанія Warner Bros. вирішила не подовжувати контракт на 450 мільйонів доларів з його студією і співпраця сторін завершиться вже цієї весни, повідомляє Variety.

Таке рішення компанія ухвалила після того, як півтора десятка жінок звинуватили продюсера в непристойній поведінці і сексуальних домаганнях. Звинувачення висловили одразу кілька відомих акторок, серед яких були зірки франшизи "Люди Ікс", яку він продюсує, Еллен Пейдж, над якою Бретт знущався, та Олівія Манн.

Нагадаємо, що останньою спільною роботою Ретнера з Warner Bros. став фільм "Ремпейдж" з Дуейном Джонсоном у головній ролі.

Дивіться трейлер до фільму "Ремпейдж"

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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