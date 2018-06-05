Відому дизайнерку Кейт Спейд знайшли мертвою, – ЗМІ
Американська дизайнерка Кейт Спейд померла. Тіло знайшли у її квартирі в Нью-Йорку. Зазначається, що основна версія смерті – самогубство.
За інформацією співробітників поліції, 55-річний модельєр попередньо залишила прощальну записку. Тіло жінки знайшла прибиральниця. Про це повідомляє CNN.
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Кейт Спейд народилася 24 грудня 1962 року в Канзас-Сіті на Середньому Заході США. У 1993 році вона заснувала марку аксесуарів Kate Spade New York і отримала широку популярність завдяки своїм сумкам, які із задоволенням носили Кейт Міддлтон, Енн Хетеуей, Тейлор Свіфт та інші відомі жінки.
У 2006 році Спейд повністю розпродала свої акції, щоб присвятити більше часу вихованню своєї дочки Френсіс Беатріс. У 2016 році Спейд заснувала нову марку Frances Valentine.