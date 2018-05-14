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Відому картину з колекції Рокфеллера продали на аукціоні за неймовірну суму

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Картину з колекції Девіда Рокфеллера продали
Картину з колекції Девіда Рокфеллера продали

Одну із картин, власником якої був легендарний банкір Девід Рокфеллер, продали на аукціоні за неймовірну суму. Полотно створив мексиканський художник Дієго Рівера.

Про це повідомляє аукціоний будинок Christie's, який займався продажем картини. 

Відомо, що покупець віддав за роботу Дієго Рівери "Суперники" 9,76 мільйона доларів. Така сума стала рекордною для багатої творчості художника. Вартість картини Рівери навіть перевершила ціну робіт Фріди Кало, з якою в митця були тривалі стосунки. До цього, саме жінка мала першість за продаж картини "Дві оголені в лісі (Сама Земля)" у 2016 році. Тоді полотно оцінили в 8 мільйонів доларів.

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Продаж картини "Суперники" перевершив також національний рекорд. Полотно стало найдорожчим серед творів латиноамериканського мистецтва.

Картина Дієго Рівери
Картина Дієго Рівери "Суперники"

На коштовній картині зображені двоє чоловіків у традиційних капелюхах, які беруть участь в національному святі в Мексиці. Робота Дієго Рівери була створена в 1931 році на замовлення матері банкіра Девіда Рокфеллера – Еббі. Жінка створила свою приватну колекцію, яку успадкував її легендарний син. 

Теги: Мистецтво LifeStyle Аукціон
Джерело: 24 Канал
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