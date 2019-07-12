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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Видовищна військова операція відбулась під Одесою: фото та відео навчань

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      У місті Чорноморськ відбулась одна із найпотужніших операцій у рамках міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019. Представники армій США, України, Грузії та Молдови відпрацьовували сухопутний компонент.

      Військові влаштували стрільби зі зброї малого та великого калібру, здійснили висадку десанту та відпрацювали роботу снайперів.

      Важливо! Військовий корабель Росії відзначився нахабною витівкою під час навчань Sea Breez 2019 

      "Сьогодні ми вперше відпрацювали десантування вертольота на канаті, для нас це дуже важливо, тому що ми в Молдавії не робимо такого. Від нас на полігоні працює 49 військових і 5 штатних", – розповіла речниця армії Молдови Марія Арама.

      сі бриз
      Висадка десанту

      Окрім цього демонстрували надсучасний командний пункт, який за допомогою комп'ютера може керувати кулеметом на відстані. Іноземні учасники навчань – у захваті від такого нового досвіду.

      сі бриз
      Стрільби під час навчань

      сі бриз
      Відпрацювання сухопутного компонента

      "Ми беремо участь у міжнародних навчаннях кожного року і це дуже допомагає нашим бійцям. Цього разу ми брали участь у десантуванні в морі і я впевнений, що в майбутньому це нам дуже допоможе", – наголосив лейтенант Збройних сил Грузії Пата Меладзе.

      Що таке Sea Breeze? Це багатонаціональні військові навчання, які проводять на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Міноборони США і Міноборони України. У 2019 році у навчаннях взяли участь 3000 військових з 19 країн.

      Останні новини про навчання Sea breeze-2019:
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      Теги: Новини Одеси Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України НАТО Новини США
      Джерело: 24 канал
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