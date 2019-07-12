Видовищна військова операція відбулась під Одесою: фото та відео навчань

У місті Чорноморськ відбулась одна із найпотужніших операцій у рамках міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019. Представники армій США, України, Грузії та Молдови відпрацьовували сухопутний компонент.

Військові влаштували стрільби зі зброї малого та великого калібру, здійснили висадку десанту та відпрацювали роботу снайперів.

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"Сьогодні ми вперше відпрацювали десантування вертольота на канаті, для нас це дуже важливо, тому що ми в Молдавії не робимо такого. Від нас на полігоні працює 49 військових і 5 штатних", – розповіла речниця армії Молдови Марія Арама.



Висадка десанту

Окрім цього демонстрували надсучасний командний пункт, який за допомогою комп'ютера може керувати кулеметом на відстані. Іноземні учасники навчань – у захваті від такого нового досвіду.



Стрільби під час навчань



Відпрацювання сухопутного компонента

"Ми беремо участь у міжнародних навчаннях кожного року і це дуже допомагає нашим бійцям. Цього разу ми брали участь у десантуванні в морі і я впевнений, що в майбутньому це нам дуже допоможе", – наголосив лейтенант Збройних сил Грузії Пата Меладзе.

Що таке Sea Breeze? Це багатонаціональні військові навчання, які проводять на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Міноборони США і Міноборони України. У 2019 році у навчаннях взяли участь 3000 військових з 19 країн.