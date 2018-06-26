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Відпочинок на водоймах: у МОЗ нагадали правила безпеки поведінки на воді

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У МОЗ нагадали правила безпеки під час відпочинку на водоймах
У МОЗ нагадали правила безпеки під час відпочинку на водоймах / Фото з відкритих джерел

Рятувальники повідомляють про зростання смертності на воді. Так, за останню добу під час відпочинку на водоймах України загинуло 8 людей, а з початку літа 163 особи, серед яких 19 дітей.

Тому, у Центрі громадського здоров’я МОЗ нагадали правила поведінки на воді, які допоможуть зберегти життя та отримати задоволення від відпочинку.

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Зазначається, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

У МОЗ додали, що однією з перших умов безпечного відпочинку є вміння плавати, проте потрібно пам’ятати і про переохолодження під час купання, перевтомлення м'язів, а також на особливості самої водойми – підводні течії, водорості тощо.

Тому, Центр громадського здоров’я нагадує основні правила безпеки на воді.

– плавайте тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, що відповідають вимогам безпеки;
– діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих: не дозволяйте дітям купатися самостійно, без нагляду;
– безпечніше відпочивати на воді у світлий час доби, плавати в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +17 градусів тепла, повітря не нижче +20 градусів тепла;
– вкрай небезпечно стрибати в місцях, де невідомі глибина та стан дна;
– після прийому їжі плавати можна не раніше, ніж через 1,5-2 години;
– не запливайте за межу купання в акваторії, огороджену буями;
– не підпливайте до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
– не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки та буї;
– не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
– пам’ятайте, що організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням, захватами та підтопленням дуже небезпечно;
– не подавайте обманні сигнали тривоги заради жарту;
– не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;
– не використовуйте воду з річки для миття фруктів, овочів, ягід;
– залишайте водні об’єкти та територію пляжів чистими.
– у воді потрібно перебувати 10-15 хвилин.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Міністерство охорони здоров’я відпочинок
Джерело: 24 Канал
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