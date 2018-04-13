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Відпочивальників, що зникли біля Жукового острова у Києві, знайшли мертвими

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Пошукові роботи тривають ще від 8 квітня (ілюстрація)
Пошукові роботи тривають ще від 8 квітня (ілюстрація) / Соцмережі

13 квітня у Києві рятувальники зуміли дістати з води тіла двох чоловіків, човен яких перекинувся в районі Жукового острова в неділю, 8 квітня, пошуки третього ще тривають.

Про це повідомляє ТСН.

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"Відпочивальників, які зникли на Дніпрі ще у неділю, 8 квітня, знайшли мертвими. З води дістали двох. Третього зниклого, 50-річного чоловіка, ще шукають", – мовиться у матеріалі.

Зазначається, що пошуки тривали так довго, оскільки водолазам перешкоджали сильне замулення та глибокі ями на дні.

Крім того підкреслюється, достеменно ніхто не знає, як сталася трагедія, але вже точно відомо, що всі перебували у стані алкогольного сп’яніння.

"У 90% випадків люди тонуть саме напідпитку, кажуть рятувальники. Тому закликають в жодному разі навіть не наближатись до водойм, якщо ви випили, і тим паче не робити цього у нічний час доби", – додають журналісти.

Нагадаємо, з 8 квітня у Києві тривають пошуки трьох відпочивальників, що зникли у районі Жукового острова у Києві. За інформацією ДСНС, компанія з п'яти людей хотіла на човні доплисти на острів: двоє з них берега дісталися, а решта – перекинулися.

Теги: Жертви ДСНС Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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