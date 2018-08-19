Відповідь АП Путіна матері Сенцова та плавучі маршрутки у Львові – топ-5 відео тижня

Для початку процедури помилування українського політв'язня Олега Сенцова він має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

"Разом з тим пояснюємо, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якому він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання",— йдеться у відповіді АП РФ до Людмили Сенцової.

Також в АП зазначили, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії. Двоюрідна сестра Олега Сенцова, Наталя Каплан, вважає, що ця відповідь свідчить про те, що Олега звільняти не збираються.

Дивіться відео про прохання помилувати Олега Сенцова

Затоплений Львів: як місто оговтується після негоди

Зливи накрили Західну Україну. Через значні опади напередодні під водою опинились вулиці одразу кількох міст: Львова, Дрогобича на Львівщині та Рахова на Закарпатті.

До того ж Львів на кілька годин залишився без електротранспорту. Вулиці перетворились на Венецію, а люди пересіли на човни.

Так виглядало львівське перехрестя, яке найбільше потерпіло під час вчорашньої зливи, після того як тут зійшла вода. А за пару годин до того, вулиця була більше схожа на річку.

Дивіться відео про наслідки негоди у Львові

В Одесі чоловік облив дитину кислотою

Інцидент стався в курортній зоні міста – на Французькому бульварі. Підліток з друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.

Після цього чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки. Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили в лікарню.

Дивіться відео про хлопчика, якого облили кислотою

Потягів до Москви не буде: Україна припинить залізничне сполучення з Росією

На п'ятому році війни у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях. Коли саме припинять залізничне сполучення міністр не повідомив. Подробиці оголосять після того, як рішення ухвалить уряд.

Дивіться відео про транспортне сполучення з Росією