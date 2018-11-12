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      Відповідь Константинополю на дії щодо України: у РПЦ зробили перші кроки

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      РПЦ розпочала богослужіння у Стамбулі у відповідь Константинополю
      РПЦ розпочала богослужіння у Стамбулі у відповідь Константинополю / Фото з відкритих джерел

      Храм святих Костянтина і Олени на території російського генконсульства в Стамбулі почав проводити богослужіння. Такі дії є нібито відповіддю РПЦ на "численні прохання" тамтешніх вірян, які не хотіли ходити до храмів Константинопольського патріархату через дії Варфоломія щодо України.

      Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу відділу зовнішніх церковних зв'язків.

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      Так, першу літургію відслужив виконуючий обов'язки настоятеля храму священик Георгій Сергєєв, призначений главою РПЦ Кирилом.

      Окрім того, дії РПЦ російський ієрей Георгій пояснив рішенням священного синоду про неможливість євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Причиною припинення спілкування в РПЦ вважають "грубе порушення канонів" щодо надання автокефалї Україні.

      Під час богослужіння священнослужителі наголошували на єдності православ'я. Окрім того, російський ієрей Георгій зазначив, що російськомовні православні віряни у Туреччині тепер матимуть "опіку" від Московської патріархії. Саме тому РПЦ призначила настоятеля і почала регулярні богослужіння в історичному російською посольському храмі.

      Раніше у РПЦ заявляли про скерування священнослужителів до Туреччини для опіки над російськомовними православними вірянами на час конфлікту із Константинопольським патріархатом. Також Російська православна церква вже повідомляла про свої плани щодо відкриття додаткових парафій за кордоном. 

      Як розгортаються взаємини між РПЦ і Константинополем через надання Томосу Україні?7 вересня стало відомо про те, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Цю подію панічно розкритикували в РПЦ, назвавши відповідний крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату". Крім того, 14 вересня з цієї ж причини синод РПЦ вирішив припинити участь у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. У РПЦ досить очікувано на це відреагували. За словами представників російської церкви, це є "легалізацією розколу" та матиме "сумні наслідки".

      Також представники Російської православної церкви неодноразово лякали, що надання Томосу Україні супроводжуватиметься кровопролиттям і насильницьким відбиранням їхніх храмів, а в Кремлі пообіцяли "захистити інтереси православних".

      За словами очільника УПЦ КП Філарета, Єдину помісну церкву в Україні буде створено до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".

      Дивіться відео про історію православної церкви:

       

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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