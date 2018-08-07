Відповідно до закону "Самопоміч" повернула внески фізичних осіб, які не мали права їх робити

Нацагентство з питань запобігання корупції скерувало до суду протоколи про адміністративні правопорушення стосовно осіб, які вносили кошти на підтримку Київської міської організації партії "Самопоміч" із порушенням.

Таку інформацію сьогодні було оприлюднено у ЗМІ.

Зі свого боку, політична партія "Об’єднання "Самопоміч" повідомила, що листом НАЗК від 3 липня 2018 року було поінформовано, що окремі фізичні особи робили внески, маючи податковий борг.

І враховуючи норми Закону, відповідно до яких партія або ж її місцева організація зобов’язані відмовитися від внеску особи, яка не має права робити такий внесок, упродовж трьох днів від дня, коли про це стало відомо, Київська міська організація "Самопомочі" у встановлений строк повернула фізичним особам зроблені ними внески.

"Хочу наголосити, що через брак правового регулювання в чинному законодавстві ні політичні партії, ні платники внеску не можуть перевірити наявність податкового боргу на час здійснення внеску. А НАЗК не враховує права платників податків на оскарження такого боргу та не перевіряє інформацію про наявність таких оскаржень.

Доволі сумна історія, коли заборгованість на 200 гривень спричиняє такі проблеми для людей, причому вони можуть не знати про такий свій борг. Уповноважені органи не спромоглися створити механізму, який дозволить перевіряти наявність податкового боргу, а повідомлення також не надходять", – наголосив юрист політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Любомир Федюк.