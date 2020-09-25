У Дніпрі 25 вересня водій Renault кидався з ножем на інших автомобілістів. Чоловіку не сподобались зауваження у його сторону з боку інших автомобілістів.

Подія трапилась біля Кайдацького мосту близько 13:20. Про це повідомляє "Інформатор". Читайте також Водій тролейбуса пішов по пиво під час рейсу у Дніпрі: відео Що відомо про інцидент Відомо, що водій Renault неодноразово порушував правила дорожнього руху. Чоловіки, що були за кермом інших машин, зробили зауваження автомобілісту.

Після цього водій вийшов із салону авто й почав погрожувати ножем.

На відео видно, як порушник кілька хвилин ганявся з ножем за водіями. Потім чоловік сів у машину і втік із місця події.

Наразі його особу намагаються встановити правоохоронці.

У результаті інциденту ніхто не постраждав. Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись із поліцією, однак правоохоронці поки не коментують інцидент. Дивіться відео, як у Дніпрі чоловік з ножем ганяється за водіями: Орієнтовне місце, де трапився інцидент: