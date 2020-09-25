Відповів на зауваження: у Дніпрі водій кидався з ножем на людей – відео
У Дніпрі 25 вересня водій Renault кидався з ножем на інших автомобілістів. Чоловіку не сподобались зауваження у його сторону з боку інших автомобілістів.
Подія трапилась біля Кайдацького мосту близько 13:20. Про це повідомляє "Інформатор".
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Що відомо про інцидент
- Відомо, що водій Renault неодноразово порушував правила дорожнього руху. Чоловіки, що були за кермом інших машин, зробили зауваження автомобілісту.
- Після цього водій вийшов із салону авто й почав погрожувати ножем.
- На відео видно, як порушник кілька хвилин ганявся з ножем за водіями. Потім чоловік сів у машину і втік із місця події.
- Наразі його особу намагаються встановити правоохоронці.
- У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись із поліцією, однак правоохоронці поки не коментують інцидент.
Дивіться відео, як у Дніпрі чоловік з ножем ганяється за водіями:
Орієнтовне місце, де трапився інцидент: