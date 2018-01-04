"Відправ ворона": пошта Британії випустила серію марок з персонажами "Гри престолів"

Британська поштова компанія Royal Mail Plc випустила 15 колекційних марок, присвячених популярній книжковій серії та однойменному серіалові "Гра престолів".

Як йдеться у повідомленні прес-служби пошти, у продаж колекційні марки надійдуть 23 січня, проте вже зараз їх можна передзамовити.

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Окрім самих марок, також можна буде придбати колекційні альбоми для їх зберігання.

Загалом буде випущено 15 марок з усіма головними персонажами культового серіалу.

На поштових знаках розмістять зображення персонажів серіалу, драконів та інших чарівних істот, а також знаменитий "Залізний трон".

Вже зараз на сайті Royal Mail Plc можна роздивитись усі марки та оформити передзамовлення.





Пошта Великобританії випустила марки з персонажами "Грии престолів"